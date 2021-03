Antitrust: Aspi, già spesi 77 milioni per agevolazioni tariffarie a favore dell’utenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla sanzione comminata dall’Antitrust ad Autostrade per l’Italia per pratica commerciale scorretta relativamente alla mancata riduzione dei pedaggi in alcune tratte oggetto di manutenzione autostradale, la società ha diffuso oggi alcune precisazioni. Aspi, si legge in una nota, è “l’unica concessionaria italiana ad aver attuato iniziative di azzeramento o riduzione dei pedaggi, proprio allo scopo di lenire i disagi degli automobilisti in alcune particolari tratte oggetto di cantierizzazione: tale riduzione ha comportato finora minori introiti per 77 milioni di euro”. Come più volte dimostrato all’Authority, scrive Aspi, la società ha “tempestivamente provveduto a fornire la massima informazione possibile all’utenza sulle agevolazioni introdotte e su percorsi alternativi, attivando tutti i canali e gli strumenti a disposizione, come è facilmente verificabile mediante una semplice ricerca su Internet, e si trova oggi paradossalmente sanzionata dall’Antitrust proprio per aver introdotto per prima agevolazioni tariffarie”. (segue) (Com)