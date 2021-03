Antitrust: Aspi, già spesi 77 milioni per agevolazioni tariffarie a favore dell’utenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due interventi a cui fa riferimento l’Antitrust, fa sapere la società, derivano da situazioni “eccezionali: nel caso ligure della scorsa estate Aspi è intervenuta rispettando le indicazioni tecniche e di pianificazione dei lavori dettate dall’allora ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presentando prontamente i progetti di sostituzione delle barriere con cantierizzazioni che consentissero il regolare transito su due corsie”. Istanze accolte a maggio del 2020. Per quanto riguarda le valutazioni tecniche dell’Authority sugli interventi di rete, prosegue la nota, si evidenzia che “tutte le attività di manutenzione, così come le agevolazioni tariffarie, vengono autorizzate in concerto con il Mims e sono finalizzate ad ammodernare la rete autostradale, adeguandola progressivamente ai nuovi standard di settore”. (segue) (Com)