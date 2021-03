Antitrust: Aspi, già spesi 77 milioni per agevolazioni tariffarie a favore dell’utenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l’Italia, prosegue la nota, sta attuando il suo piano di investimenti e manutenzioni “con il massimo rispetto nei confronti dell’utenza: a questo proposito ha introdotto nel nuovo piano economico-finanziario l’importo di 250 milioni di euro per avviare un sistema digitale di tariffazione dinamica che, con modalità automatiche, moduli i pedaggi sulla base degli effettivi tempi di percorrenza, correlandoli alla presenza di cantieri”. Sulle modalità di gestione di tale modello, prosegue la nota, Aspi “intende confrontarsi preventivamente con il Mims e l’Antitrust, a cui chiederà un’audizione formale”. “La società, in adempimento del provvedimento dell’Antitrust e delle prescrizioni indicate, provvederà al pagamento della sanzione pecuniaria e all’esecuzione di tutte le ulteriori prescrizioni, fermo restando che, ritenendo il proprio operato legittimo, impugnerà in sede giudiziaria la delibera”, conclude la società. (Com)