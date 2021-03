Roma: Procura minori, cyberbullismo più pericoloso perché il bullo è più spregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’uso smodato fatto in questo periodo dei sistemi on line ha agevolato il cyberbullismo. Il bullismo fisico, resta una costante ma presuppone un contatto continuo, giornaliero tra la vittima e il bullo. La chiusura per Covid delle scuole lo ha impedito”. Lo dichiara ad Agenzia Nova Giuseppina Latella, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma. “Venendo meno quello fisico -dice Latella - il cyberbullismo è diventato una strada facile per aggredire verbalmente e psicologicamente il compagno. Sono aspetti”, sia quello fisico che quello on-line entrambi preoccupanti come fossero due facce della stessa medaglia “entrambi destano allarme e preoccupazione di chi si occupa di minori. Quello on line forse è anche più pericoloso perché chi lo commette ritiene di restare impunito in quanto pensa di ‘non ci metterci la faccia’ e per questo e più spregiudicato”. L’appello è ai genitori quando Latella dice: “Non si deve commettere l’errore di pensare che il contesto casalingo”, quando un figlio minore ha a disposizione uno strumento tecnologico “siano più sicuro della strada”. (Rer)