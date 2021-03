Imprese: Acimga, la filiera della stampa e del packaging riparte dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dopo le tappe del 2020 in Turchia, Regno Unito, Egitto e Algeria, nel 2021 riparte dalla Russia "Future Factory Streaming Roadshow", il format di eventi digitali per la promozione all'estero delle imprese italiane di Acimga, associazione confindustriale dei produttori di macchine per l'industria grafica, cartotecnica, cartaria, di trasformazione e affini. Lo riferisce un comunicato stampa. L'evento, organizzato con il supporto di Ita (Italian Trade Agency) e l'ambasciata italiana in Russia, si terrà martedì 30 marzo, a partire dalle ore 10, e vedrà la partecipazione di stampatori e converter, brand owner e associazioni di categoria di un paese che si posiziona tra le prime sei destinazioni dell'export italiano del settore. In Russia, in particolare, i costruttori italiani hanno realizzato vendite per oltre 50 milioni di euro nel 2019, che valgono una quota di mercato del 14 per cento. Numeri che hanno subito un calo di circa il 9 per cento nel corso del 2020, chetuttavia non ha compromesso la posizione dell'Italia quale terzo esportatore nel paese dietro a Germania e Cina. Il roadshow rappresenta l'ultima tappa di un percorso di internazionalizzazione, avviato nel 2020 da Acimga, che conduce a Future Factory, l'evento annuale organizzato dall'associazione, in programma il prossimo 10-11 giugno.