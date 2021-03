Imprese: Acimga, la filiera della stampa e del packaging riparte dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ideato gli streaming roadshow durante la pandemia per dare continuità al dialogo con i mercati esteri, fondamentale per la nostra comunità imprenditoriale, che esprime il 70 per cento del proprio fatturato in esportazioni – spiega Andrea Briganti, direttore di Acimga – La Russia è una tappa strategica: insieme agli Stati Uniti, rappresenta per l’industria italiana delle tecnologie per la stampa e il packaging il principale mercato di importazioni premium price (prezzo medio di oltre 25€/kg) e predilige quindi la qualità dei prodotti Made in Italy. Il dialogo tra le supply chain dei nostri paesi si presenta dunque come una preziosa occasione di confronto sulle direttrici future del nostro settore". "Future Factory è un format ideato per mettere insieme l’intera community dei produttori di tecnologia, trasformatori/stampatori, influencer, brand owner e agenzie – prosegue Briganti –. L’obiettivo è creare una vera cultura di settore e porre l’industria italiana al centro di una riflessione trasversale a tutta lafiliera su temi di rilievo, quali sostenibilità, industria 4.0, servitizzazione. Con Future Factory intendiamo dare valore al “Made by Italy”, ovvero non solo alle macchine, ma al patrimonio di conoscenze prodottedalle imprese associate ad Acimga, che oggi fanno dell’Italia il terzo esportatore al mondo nel settore, con una quota di mercato che sfiora il 10 per cento". (Com)