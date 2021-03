Covid: Breton, capacità produttiva aumenta, arriveremo al 70 per cento dei vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità produttiva europea di vaccini sta aumentando e con le consegne previste nel secondo trimestre, si potrà raggiungere l'obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta. Sta però agli Stati membri organizzare le campagne e convincere le persone che è nel comune interesse essere vaccinati. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, a capo della task force europea per la produzione di vaccini, che oggi visita il laboratorio medico spagnolo Reig Jofre che si trova a Sant Joan Despí. "Abbiamo 4 vaccini al momento e quello di Johnson & Johnson è uno di questi, e dovrebbe essere più veloce perché è monodose", ha detto. "Sono sicuro che con il lavoro davvero importante fatto in Europa in queste settimane e in questi mesi dovremmo riuscire per metà estate, magari metà luglio, ad avere dosi sufficienti a livello continentale per avere una immunità globale del nostro continente", ha spiegato. "In Europa abbiamo 52 industrie che lavorano ora per produrre e consegnare i vaccini" previsti in base ai "nostri contratti siglati", ha ricordato. "Lavorano duramente e renderanno il nostro continente per la fine dell'anno probabilmente il primo continente per produzione di vaccini, con una capacità produttiva tra i 2 miliardi e i 3 miliardi di dosi" che saranno "per noi", ma anche per "l'Africa e il vicinato", ha chiarito Breton. (segue) (Beb)