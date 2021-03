Covid: Breton, capacità produttiva aumenta, arriveremo al 70 per cento dei vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario ha spiegato che "le catene di approvvigionamento devono funzionare a perfezione perché gli ingredienti" per produrre i vaccini sono diversi e "devono arrivare tutti e in tempo. Io e la mia task force lavoriamo duramente per garantire che tutte le industrie abbiano tutti i componenti necessari in tempo utile" per produrre vaccini. "Sappiamo che sapremo tornare alla vita normale, quando il 70 per cento dei cittadini sarà vaccinata", ha ricordato e in base alle consegne previste per il secondo trimestre, 360 milioni di dosi in totale, "avremo un numero sufficiente per raggiungere" l'obiettivo di vaccinare il 70 per cento di popolazione adulta entro l'estate. "Sta agli Stati membri organizzare le campagne di vaccinazione e convincere tutti che essere vaccinati non è nel loro interesse, ma nel nostro comune interesse. Il mio lavoro è fare in modo che sempre più, settimana dopo settimana, la capacità industriale del nostro continente aumenti. E posso dire di sì, è così". (Beb)