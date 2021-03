Scuola: M5s, apertura fino a prima media in zona rossa scelta giusta, attendiamo conferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura affermano che "aprire le scuole fino alla prima media in zona rossa è la scelta giusta, quella che anche il precedente governo aveva attuato, facendo sempre il possibile per difendere il diritto all'istruzione. Se la notizia fosse confermata - continuano i parlamentari in merito a quanto sarebbe emerso oggi durante la cabina di regia dell'esecutivo -, sarebbe una prima vittoria per migliaia di genitori, docenti e studenti che in questi giorni sono tornati a manifestare contro la didattica a distanza, un risultato a cui sicuramente gli appelli ripetuti del M5s al governo hanno contribuito". Gli esponenti pentastellati concludono: "Ora attendiamo la conferma dal presidente Draghi di questa positiva novità". (Com)