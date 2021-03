Trasporto aereo: Fit-Cisl, Enav ristabilisca corrette relazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stupisce l'ostinazione di Enav a non voler cooperare con il sindacato nel pieno di una pandemia destinata a durare ancora a lungo: continuando così saremo costretti a chiedere l'intervento della proprietà. È quanto dichiara la Fit-Cisl, spiegando che di lamentare “da tempo l'assenza di relazioni sindacali e del lavoro efficaci oltre che la mancata convocazione dell'Organismo paritetico di garanzia, un'importante sede di partecipazione presente che non tutte le aziende dei trasporti hanno”. Ci si domanda, prosegue la nota, se l'azienda “voglia andare allo scontro con il sindacato a tutti i costi e ci si chiede a chi possa giovare questo atteggiamento, visto che c'è una pandemia in corso che ha messo il settore in ginocchio e che quindi il buon senso vorrebbe la massima cooperazione a tutti i livelli per superare questa fase: sicuramente se ci sarà da tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori noi non ci tireremo indietro". (Com)