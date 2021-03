Milano: De Chirico (FI), telecamere “Area C” accese con zona rossa e sciopero, traffico in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si preannunciava un venerdì nero e così è. Solo chi amministra con l'ideologia e non con il buonsenso come Granelli poteva lasciare accese le telecamere di Area C”. Lo afferma in una nota Alessandro De Chirico, Consigliere Comunale di Forza Italia a Milano rilevando che “si aggiunge caos al caos, con mezzi di superficie presi d'assalto dai milanesi e attese che superano la mezz'ora. Ovviamente nessun controllo in più per evitare il sovraffollamento di tram e bus”. “Sala non venga a farci la solita ramanzina social del giorno dopo perché è ora che si faccia da parte”, conclude il consigliere azzurro. (Com)