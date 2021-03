Cina-Italia: assemblea generale Ccic, prosegue tendenza positiva esportazioni italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta presso l’ambasciata d’Italia a Pechino l’assembla generale dei soci della Camera di commercio italiana in Cina (Ccic). Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. L’ambasciatore Luca Ferrari ha aperto i lavori e sottolineato l’importante attività svolta dalla Ccic per la promozione del sistema economico italiano in Cina grazie alla base associativa in costante aumento (circa 600 imprese associate), all'ampia presenza di uffici di rappresentanza sul territorio e allo stretto coordinamento con l’ambasciata e le altre istituzioni italiane. Il presidente della Ccic Paolo Bazzoni ha presentato le linee strategiche di sviluppo che hanno come principale obiettivo quello di aggregare il tessuto imprenditoriale italiano per avere una voce comune e più influente in un Paese dalle dimensioni continentali come la Cina. Il presidente ha altresì ricordato come esempio di successo della collaborazione con l’ambasciata l’organizzazione lo scorso anno di una serie di voli speciali per consentire – nel contesto della perdurante assenza di connessioni aeree a causa della pandemia – il rientro degli imprenditori e dei loro famigliari in Cina. (segue) (Cip)