Cina-Italia: assemblea generale Ccic, prosegue tendenza positiva esportazioni italiane (2)

- Durante i lavori, è stato evidenziato che l’azione del Sistema Italia in Cina è di primaria importanza per la ripresa e la stabilità del sistema produttivo italiano e ha consentito di finalizzare importanti intese di collaborazione commerciale volte ad agevolare l’accesso delle imprese italiane al mercato cinese e a lanciare cooperazioni in mercati terzi, improntate ai più rigorosi standard di sostenibilità finanziaria, ambientale e sociale. Il valore delle esportazioni italiane in Cina nel 2020 ha raggiunto i 12,89 miliardi di euro. A febbraio 2021 l'export italiano nel Paese è aumentato del 54,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, proseguendo la tendenza fortemente positiva iniziata già nel secondo semestre dello scorso anno. (Cip)