Moldova: Pro Moldova dopo consultazioni con Sandu, non ci sono circostanze per sciogliere Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del gruppo parlamentare del partito Pro Moldova hanno partecipato alle consultazioni indette dalla presidente moldava, Maia Sandu, al fine di sciogliere il Parlamento. Il capogruppo, Andrian Candu, ha affermato in una dichiarazione che la partecipazione a queste discussioni è avvenuta solo per rispetto dell'istituzione presidenziale, ma ha definito le consultazioni "un gioco politico". I deputati di Pro Moldova non concordano sul fatto che ci sarebbero le condizioni per lo scioglimento del Parlamento. "Abbiamo presentato e consegnato alla presidente le nostre argomentazioni secondo cui non ci sono argomenti per accertare le circostanze dello scioglimento del Parlamento. Anche se si arriverà a elezioni parlamentari anticipate, in questo periodo di sei mesi dovrebbe esserci un governo anti crisi, senza appartenenza politica", ha detto Candu dopo le consultazioni con Sandu. Il capo dello Stato moldavo ha annunciato per oggi consultazioni con i gruppi parlamentari, al fine di esaminare la possibilità di sciogliere il Parlamento. I socialisti e il gruppo Sor hanno annunciato che non parteciperanno alle discussioni. (Rob)