Roma: papa Francesco, istituzioni sostengano fasce deboli e in particolare migranti

- "Desidero ringraziarla per la cortese comunicazione come pure per il significativo gesto che evoca un incontro affettuoso e paterno con la città di Roma. Mi unisco spiritualmente a quanti saranno presenti all'evento ed auspico che esso susciti un rinnovato impegno di amore solidarità verso le persone più fragili ancora più provate dalla pandemia. Incoraggio le istituzioni della Capitale e le realtà che operano nell'ambito del sociale a proseguire la provvida opera di assistenza e aiuto alle fasce più povere della popolazione con una particolare attenzione fraterna ai migranti in cerca di accoglienza e speranza". È quanto si legge nella lettera inviata da papa Francesco alla sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione dell'inaugurazione di una targa commemorativa della visita del pontefice in Campidoglio nel 2019.(Rer)