Covid: De Poli (Udc), a fianco di chi protesta contro didattica a distanza, governo riapra scuole e asili

- "Sto dalla parte di chi come oggi, a Padova, protesta contro la didattica a distanza. Sul 'Corriere della Sera' è stato pubblicato uno studio che evidenzia la scarsa diffusione del virus nella scuola. Il tasso di positività è al di sotto dell'1 per cento nelle classi. Al governo ho chiesto di riaprire subito scuole ed asili nido e ho accolto positivamente l'indirizzo del presidente del Consiglio Mario Draghi che, mercoledì scorso, in Senato, nel corso delle comunicazioni sul Consiglio europeo, ha fatto riferimento alla necessità di pianificare le riaperture a partire dalle scuole. La primavera comincia dalla scuola". Lo scrive il senatore Udc, Antonio De Poli, in un post pubblicato sul sito www.antoniodepoli.it. "I numeri evidenziati dallo studio - continua il parlamentare - ci dicono che con protocolli e rispetto delle regole, è possibile tornare in classe in sicurezza. Nei giorni scorsi ho chiesto ai ministri dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Famiglia, Elena Bonetti, di riaprire la scuola in quanto servizio pubblico essenziale". De Poli chiede al governo "misure adeguate di sostegno al trasporto scolastico visto che è indispensabile, anche in quel contesto, rispettare le regole sul distanziamento sociale. A differenza che a marzo-aprile 2020, quando era in vigore il lockdown totale, i genitori continuano a lavorare e, per molti quindi, è materialmente impossibile conciliare il lavoro con la necessità di occuparsi dei propri figli a casa". (Com)