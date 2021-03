Campidoglio: targa per ricordare visita papa Francesco, Raggi "Roma città che accoglie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata scoperta in Campidoglio la targa commemorativa della visita di papa Francesco avvenuta nel 2019 e che ufficializza la decisione dell'amministrazione di nominare dedicare la sala della Piccola Protomoteca all'enciclica Laudato sii. Il pontefice per l'occasione ha inviato un messaggio, letto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. "Incoraggio le istituzioni della Capitale e le realtà che operano nell'ambito del sociale a proseguire la provvida opera di assistenza e aiuto alle fasce più povere della popolazione con una particolare attenzione fraterna ai migranti in cerca di accoglienza e speranza", ha scritto il pontefice. "Questi due anni sono volati - ha detto Raggi -, il papa venendo qui in Campidoglio ha abbracciato simbolicamente tutti i romani. Oggi vogliamo rinnovare gli impegni presi con il Santo Padre, l'intitolazione della Piccola Protomoteca all'enciclica di papa Francesco è un punto d'inizio e non d'arrivo. Roma è una città che deve includere e abbracciare, che deve ricordarsi che spetta a ciascuno di noi difendere la terra". (Rer)