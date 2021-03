Francia-Ruanda: genocidio, commissione di ricerca archivi presenta oggi rapporto a Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Macron ha annunciato l'intenzione di istituire una commissione di ricerca sui fatti ruandesi ad aprile del 2019, in occasione del 25mo anniversario del genocidio. Il presidente ha ricevuto i sopravvissuti al genocidio e membri dell'associazione ruandese Ibuka ("Ricorda"), annunciando che la commissione sarebbe stata formata da storici e ricercatori con il compito di svolgere un lavoro di approfondimento incentrato sullo studio di tutti gli archivi francesi riguardanti il ​​Ruanda tra il 1990 e il 1994. Nel comunicato l'Eliseo precisava che la commissione, formata da otto ricercatori e storici e diretta dal professore Vincent Duclert, "avrà per missione di consultare tutti gli archivi francesi relativi al genocidio, nel periodo 1990-1994, al fine di analizzare il ruolo e l'impegno della Francia durante questo periodo e di contribuire a una migliore comprensione e conoscenza dei tutsi. genocidio". Questo lavoro - si legge ancora - mirerà in particolare a contribuire a costituire il materiale storico necessario per l'insegnamento di questo genocidio in Francia. Il presidente annunciava quindi che la prima relazione avrebbe dovuto essere consegnata nel giro di due anni. (segue) (Frp)