Francia-Ruanda: genocidio, commissione di ricerca archivi presenta oggi rapporto a Macron (3)

- La presidenza Macron istituiva per l'occasione anche una cattedra dedicata alla storia del genocidio tutsi e l'apertura di un bando dell'Agenzia nazionale per la Ricerca sui Genocidi, dedicando per la prima volta un focus particolare al genocidio ruandese. L'obiettivo di questo invito, ha dichiarato Macron, è sia di approfondire la conoscenza scientifica di questo genocidio, sia di consolidare la ricerca esistente promuovendo l'emergere di una nuova generazione di ricercatori specializzati in questa questione. (Frp)