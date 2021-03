Speciale energia: Mazzoncini (A2A), Italia può essere leader nell’idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha le carte in regola per diventare leader nel settore dell’idrogeno verde: in questa prospettiva A2A può occuparsi sia di produzione che di utilizzo, grazie anche ai termovalorizzatori che offrono prospettive interessanti. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, intervenuto all’evento “Idrogeno e green economy” organizzato da Rcs Academy. “Non riusciremo ad elettrificare tutto: dobbiamo sviluppare una filiera dell’idrogeno verde, anche se rimangono alcuni problemi da risolvere sul lato della domanda”, ha detto. (Ems)