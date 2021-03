Speciale energia: Maire Tecnimont inaugura impianto pilota per riciclo scarti organici in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont ha inaugurato un impianto pilota per il riciclo di rifiuti organici presso l’Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (Nitk, National Institute of Technology Karnataka) a Suratzhkal, in India. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto è stato finanziato dalla controllata Tecnimont Private Limited a dimostrazione dell’impegno del Gruppo nel raggiungimento degli obiettivi di responsabilità sociale e quale ulteriore passo nello sviluppo dell’energia verde. All’evento hanno partecipato – in modalità digitale – diversi alti funzionari governativi: Shri Ashok, ministro del gabinetto di Stato per il dipartimento delle Entrate, governo del Karnataka, e Shri Akshay Shridhar, commissario municipale di Mangalore. Il Gruppo, prosegue la nota, ha inoltre annunciato che attraverso il suo hub di ingegneria (Tcmpl) ha sottoscritto un accordo per la costituzione di un centro di ricerca interdisciplinare, il Centro di ricerca Maire Tecnimont per il riciclo di rifiuti organici e per l’economia circolare, al fine di rafforzare il proprio impegno nella ricerca a sostegno della transizione energetica facendo leva anche sulle competenze distintive e sull’expertise del Gruppo, accompagnando gli studenti nel loro percorso di sviluppo e di formazione. (Com)