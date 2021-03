Speciale energia: dopo Forum investimenti energia e ambiente Unido Itpo Italy attiva piattaforma online per aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 147 incontri B2B tra più di 140 partecipanti provenienti da 130 enti dall'Italia e da sei Paesi target, il "Forum di Investimenti e Matchmaking in Energia e Ambiente" di Unido Itpo Italy si è tenuto con successo dal 17 al 19 marzo 2021. Organizzata in collaborazione con la Camera di commercio italiana del Perù, l'iniziativa promossa dalla Italian TradeAgency, KenInvest, la Camera di commercio di Lima e Kazakh Invest rientra all'interno del progetto "Fostering international partnerships between companies and/or institutionsoperating in the energy and environment sectors", finanziato dal ministero italiano della Transizione ecologica (Mite) ed implementato da Unido Itpo Italy. Il Forum - dedicato alle energie rinnovabili e tecnologie ambientali, con un focus particolare su energia solare ed eolica, efficientamento energetico, elettrificazione, nexus acqua-energia-cibo, energia idroelettrica, trattamento delle acque ed approvvigionamento idrico, trattamento dei rifiuti, biogas, biomassa e altri sottosettori - è stato appositamente ideato per le aziende italiane interessate a scoprire nuove opportunità di investimento, e aziende dal Botswana, Cuba, Etiopia, Kazakistan, Kenya e Perù alla ricerca di potenziali investitori nel proprio settore. La cerimonia di apertura si è tenuta il 17 marzo, con il benvenuto della Direttrice di Itpo Italy, Diana Battaggia e Angiolo Martinelli, direttore della Division III International environmental cooperation - Cress del Mite. (Com)