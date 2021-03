Speciale energia: Russia, Lukoil avvia export carburante con impronta di carbonio annullata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Lukoil si prepara a fornire carburante a emissioni zero per l'esportazione, soddisfacendo i requisiti di tutte le attuali classificazioni internazionali. Lo ha affermato il vicepresidente per la pianificazione strategica dell'azienda, Leonid Fedun, intervenendo a un dibattito pubblico sull'economia a basse emissioni di carbonio, organizzato dalla Fondazione Skolkovo. "Aspiriamo a fornire al mercato mondiale carburante con un'impronta di carbonio estinta", ha affermato Fedun, ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". Ciò sarà possibile grazie al fatto che la Russia ha le più grandi riserve forestali al mondo, circa 80 milioni di ettari, ha spiegato Fedun. (Rum)