Speciale energia: M5s, snellire procedure rinnovabili per puntare su idrogeno verde

- Nel parere espresso in commissione sul Recovery plan abbiamo evidenziato la necessità di una forte accelerazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione delle nuove istallazioni di impianti di produzione di energia rinnovabile e per la rigenerazione tecnologica degli impianti esistenti. Così i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. "La rivoluzione gentile che stiamo mettendo in campo non può prescindere da un forte investimento in efficienza energetica ed ecoenergie: accelerare in questi campi non è soltanto necessario per raggiungere i target fissati a livello nazionale e gli impegni di riduzione delle emissioni, ma anche a dare slancio alla ripresa economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro", scrivono i deputati, aggiungendo che incrementare la produzione energetica da rinnovabili significa anche “creare i presupposti per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie a sviluppare l’idrogeno verde: unica opzione davvero sostenibile per utilizzare efficacemente il vettore energetico”. A questo proposito, continuano, “ribadiamo le nostre perplessità sull'opzione dell'idrogeno blu e sulle sue criticità in termini di sostenibilità economica e soprattutto ambientale: non si possono utilizzare fondi pubblici per finanziare tecnologie di dubbia efficacia, a maggior ragione se questi fondi vengono sottratti all'unica opzione effettivamente sostenibile e utile al Paese, quella dell'idrogeno verde". (Com)