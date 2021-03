Speciale energia: Francia, operatori energetici hanno aumentato la presenza sul mercato a fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo trimestre del 2020 i concorrenti del gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) hanno registrato una leggera progressione sul mercato nazionale arrivando al 28,3 per cento, contro il 27,5 per cento di fine settembre. È quanto emerge dal bilancio della Commissione di regolamento dell'energia. In Francia dal 2007 è possibile scegliere il proprio operatore per la fornitura di elettricità o gas. I francesi si possono rivolgere ad Edf con tariffe regolamentate di vendita (Trv) o ad altri operatori come Eni, Total e Engie, che propongono offerte a prezzo libero. Alla fine dell'anno erano 22,8 milioni i consumatori con contratti Trv, contro i 23 milioni di fine settembre. (Frp)