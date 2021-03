Balcani: ambasciatrice kosovara Haxhitasim, intervento Nato 22 anni salvò vite dall'oppressore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato intervenne 22 anni nell'ex Jugoslavia fa "per porre fine alla catastrofe umanitaria, ripudiare l’oppressione e la dittatura, perché c’era l’esigenza di assumersi la responsabilità e di porre fine al genocidio per arrivare alla pace". La ha dichiarato l'ambasciatrice kosovara in Italia, Lendita Haxhitasim, scrivendo su Twitter in occasione dell'anniversario dell'inizio dell'operazione della Nato contro la Serbia dell'ex presidente Slobodan Milosevic il 24 marzo 1999. "L’operazione Allied Force è stata una linea di condotta giusta, legittima e doverosa, non solo sul piano politico, ma anche morale", ha sottolineato l'ambasciatrice Haxhitasim, sostenendo che il Kosovo è grato alla Nato, all’Italia ed tutti gli alleati "per aver salvato le nostre vite dall’oppressore". (Res)