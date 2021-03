Vaccino: von der Leyen a Draghi, dosi prodotte in Ue restano in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la sessione di lavoro del Consiglio europeo sul Covid-19, ha ripercorso i punti salienti della vicenda dei vaccini AstraZeneca ritrovati nello stabilimento di Anagni e ha chiesto alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, se ritiene giusto che le dosi di vaccini localizzate in Belgio e nei Paesi Bassi restino destinate all’Unione europea, in tutto o in parte. Lo si apprende da fonti Ue. Al riguardo, nell’intervento di replica, von der Leyen ha rassicurato che le dosi prodotte in Ue saranno destinate all'Unione.(Rin)