Ue: Donohoe, ruolo internazionale euro passa per ripresa, resilienza, digitale e rinnovabilità

- Il ruolo internazionale della moneta unica europea passa per la capacità di ripresa, resilienza e di innovazione digitale. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, dopo l'Euro Summit odierno. "Il Summit dell'eurozona è l'incontro tra capi di Stato e di governo che condividono l'euro" e che "si uniscono per discutere degli sviluppi economici nell'area euro e oggi a loro si sono uniti i capi di Stato e di governo degli altri Paesi dell'Ue". Donohoe ha "fatto loro una presentazione, insieme alla presidente della Bce Christine Lagarde, sul ruolo internazionale dell'euro" e ha scandito "4 punti". Il primo, "che un forte ruolo dell'euro deve essere costruito con la prima R, quella di ripresa, una forte ripresa dal Covid". Secondo, "dobbiamo guardare al ruolo internazionale dell'euro, in particolare il futuro digitale". Terzo, "la terza R è quella di resilienza. Come possiamo approfondire l'unione dei mercati dei capitali e come possiamo mantenere gli impegni in relazione all'Unione bancaria". Quarto punto, "l'ultima R è quella di rinnovabilità: come possiamo assicurare che l'euro sia la valuta sempre più della nostra transizione a un futuro a basso carbonio".(Beb)