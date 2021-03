Medio Oriente: Usa ripristineranno relazioni diplomatiche con i palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha stanziato 15 milioni di dollari destinati all’assistenza sanitaria dei palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato degli Usa. Con i fondi di assistenza, Usaid sostiene gli sforzi di Catholic Relief Services, l'agenzia umanitaria internazionale della comunità cattolica negli Stati Uniti, per far fronte ai bisogni umanitari più urgenti nelle strutture sanitarie e nelle comunità colpite dalla pandemia. Il sostegno finanziario riguarda anche i programmi di assistenza alimentare, aggravata dalla pandemia Covid-19. “Questo piccolo passo nel promuovere il benessere del popolo palestinese è pienamente in linea con i valori statunitensi”, si legge nella nota del dipartimento di Stato. A metà marzo, l'Autorità nazionale palestinese ha ricevuto il primo lotto di vaccini AstraZeneca e Pfizer/BioNTech nel quadro della piattaforma Covax che si impegna a fornire un totale di 168.000 dosi di vaccino AstraZeneca e 37.440 Pfizer/BioNTech per la Cisgiordania e Gaza. (segue) (Nys)