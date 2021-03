Tunisia-Italia: ministro degli Esteri Jerandi da domani in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Othman Jerandi, effettuerà una visita di due giorni a Roma a partire da domani, 26 marzo, fino al giorno successivo, 27 marzo. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Tunisi in un comunicato ufficiale. "Durante la visita – si legge nella nota - Jerandi discuterà con le autorità italiane di come sviluppare relazioni di cooperazione bilaterale tra i due Paesi in tutti i campi, oltre alle più importanti questioni di interesse comune a livello regionale e internazionale”.(Tut)