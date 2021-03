Covid: Michel, mobilitati con Commissione per aumentare produzione e distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato un Consiglio europeo difficile, ma è andato bene visto che si è registrata la mobilitazione degli Stati membri insieme alla Commissione europea per potenziare la produzione e la distribuzione di vaccini. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza stampa al termine dell'Euro summit. "Difficile" perché i punti in agenda chiedevano ai leader di "prendere decisioni complesse", ha spiegato. La prima priorità affrontata è stata quella della lotta al "Covid e l'urgenza impellente di continuare a lavorare per migliorare la produzione e la distribuzione di vaccini". E "ci siamo mobilitati con la Commissione per riuscire ad aumentare in modo sostanziale la produzione e la distribuzione di vaccini nelle prossime settimane", ha spiegato Michel. Altro punto, quello del passaporto digitale in modo che "nelle prossime settimane si possa decidere in che modo" metterlo in piedi. Poi i temi internazionali, con la Turchia e la situazione nel Mediterraneo orientale "che sono una priorità importante". I leader hanno incaricato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, "di proporre una agenda positiva, a certe condizioni". In altre parole, "speriamo che la Turchia manterrà un comportamento moderato e positivo nelle prossime settimane e mesi" e su questa base "siamo pronti a fare proposte più concrete per avere un rapporto più stabile" con Ankara. "Torneremo a giugno" sul tema "per prendere decisioni più formali, ma questo passo è un passo importante che va nella giusta direzione". Per quanto riguarda la Russia c'è stato "solo un punto di informazione" mentre in un'altra riunione del Consiglio europeo "si avrà un dibattito strategico", ha concluso Michel. (Beb)