Ue-Usa: Michel, abbiamo responsabilità storica di fare scelte giuste

- Unione europea e Stati Uniti d'America hanno la responsabilità storica di dover prendere decisioni in un contesto in cui i nostri valori si trovano sotto pressione. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa al termine del Euro summit. "Per la prima volta in undici anni abbiamo dato il benvenuto a un presidente degli Stati Uniti d'America", il presidente Joe Biden, "l'ultima volta fu con Barack Obama", ha spiegato Michel. "E' stata per noi l'occasione per esprimere il nostro forte impegno per l'alleanza transatlantica", ha aggiunto. Tra i temi identificati per una unione delle forze tra le due sponde dell'Atlantico, la lotta al Covid e il lavoro per far sì che "i vaccini siano accessibili ovunque", "la volontà di prosperità per far progredire le condizioni di vita", "il pilastro digitale e ambientale". Per Michel, un punto fondamentale è il fatto che "l'Ue è un progetto di pace, prosperità, che si basa su dignità, democrazia, stato di diritto" e "sull'ordine internazionale basato su regole", ha evidenziato. "Constatiamo che questi valori si trovano sotto pressione. Con minacce interne ed esterne. Ora più che mai Usa e Ue insieme ai partner che condividono gli stessi valori, hanno la responsabilità storica di fare le scelte giuste perché si ripercuoteranno per molti anni in futuro", ha spiegato. (Beb)