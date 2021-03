Roma 2021: Bertolaso, io in politica? Non se ne parla, tornerò a fare il nonno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se tornassero alla carica per farmi fare un ruolo politico? Non se ne parla. Sono un tecnico, sono stato un servitore dello Stato per 40 anni, oggi in Lombardia ho il piacere di fare il mio canto del cigno". Lo ha detto Guido Bertolaso, il cui nome sarebbe gradito da Lega e Forza Italia come candidato sindaco a Roma per la coalizione di centrodestra intervenendo alla trasmissione Dritto e rovescio su Rete 4. Bertolaso nel corso dell'intervista ha anche sottolineato più volte di voler tornare a fare il nonno dopo l'esperienza di gestione della campagna vaccinale in Lombardia. (Rer)