Covid: von der Leyen, Ue vuole avere quota vaccini che le spetta

- L'Unione europea vuole essere certa che le venga consegnata la quota di vaccini che le spetta. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del Consiglio europeo. "Avremmo potuto essere più rapidi se tutti avessero rispettati i contratti", ma con le dosi previste per il secondo trimestre, 360 milioni in totale (200 milioni da Pfizer-BioNTech, 55 milioni da Johnson & Johnson (monodose), 35 milioni da Moderna, 70 milioni da AstraZeneca che ha già comunicato di non poter rispettare la consegna prevista da contratto di 180 milioni di dosi per il secondo trimestre), "dovremmo arrivare all'obiettivo del 70 per cento di vaccinati entro l'estate", ha detto. Per quanto riguarda il meccanismo delle esportazioni, "vogliamo essere certi di avere la parte di vaccini che ci spetta, perché dobbiamo spiegare ai nostri cittadini che se le imprese esportano vaccini a tutto il mondo è perché stanno rispettando gli impegni presi e quindi che non c'è un rischio di forniture nell'Ue. E non ci devono essere errori", ha spiegato. "L'Ue può essere molto fiera di essere la casa di aziende che esportano in tutto il mondo" e "sarà sempre una grande sostenitrice della cooperazione globale", ha aggiunto. "Invitiamo gli altri a corrispondere alla nostra apertura", ha ribadito. Di Covid si è parlato anche con il presidente Usa, Joe Biden, e "Ue e Usa sono entrambi produttori di vaccini ed è interesse comune collaborare per garantire il funzionamento delle catene di approvvigionamento e prepararsi alle prossime sfide", ha spiegato. (Nys)