Ue: Merkel, il vaccino è la via per uscire dalla crisi del coronavirus

- Il vaccino è “la via per uscire dalla crisi” del coronavirus. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, durante la conferenza stampa al termine della prima giornata del Consiglio europeo, che si tiene oggi e domani in videoconferenza. Merkel ha aggiunto che gli Stati membri non intendono “disturbare minimamente catene di approvvigionamento globali”. Allo stesso tempo, i governi sono interessati a che le aziende produttrici del vaccino rispettino i contratti di fornitura sottoscritti con l'Ue. Al riguardo, la cancelliera ha sottolineato come l'Ue sia “la parte del mondo che non si preoccupa soltanto per sé” nella lotta contro la pandemia. L'Europa esporta, infatti, il vaccino in altri Paesi, “diversamente da Stati Uniti e Regno Unito”. Per questo motivo, ha continuato la cancelliera, “prestiamo attenzione alle catene di approvvigionamento globali e vogliamo combattere contro il protezionismo”. Dall'altra parte, gli Stati membri intendono “prendersi cura” della propria popolazione. Per Merkel, “a causa delle carenze di AstraZeneca”, alcuni Paesi si trovano “in una situazione difficile”. Per risolvere il problema, “dobbiamo trovare una soluzione equa in una cornice di solidarietà” nella distribuzione del vaccino. Secondo Merkel, “il virus verrà sconfitto quando tutti nel mondo avranno la possibilità di essere vaccinati, immunizzati”. Ciò significa “una più veloce vaccinazione dei nostri popoli nell'Ue”. Tuttavia, ha concluso Merkel, “non vi è alcuna garanzia” che una mutazione del coronavirus non possa “mettere in discussione l'efficacia del vaccino”. (Geb)