Turchia: von der Leyen, deploro abbandono convenzione Istanbul, la ratifichino anche i Paesi Ue

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, deplora l'abbandono da parte della Turchia della Convenzione di Istanbul e invita anche i Paesi europei che non l'hanno ancora ratificata a farlo. Lo ha detto dopo il Consiglio europeo. "Abbiamo concordato che è arrivato il momento di esaminare l'atteggiamento della Turchia nelle varie questioni" relative ai diritti umani e allo stato di diritto nel Paese. "Per me è chiaro che la Convenzione di Istanbul è una pietra miliare importantissima per proteggere donne e bambini e deploriamo che la Turchia l'abbia abbandonata. Anche se invitiamo anche gli Stati europei a ratificarla", ha detto. (Beb)