Turchia: Michel, in contatto con Ankara per probabile visita in aprile

- Si terrà probabilmente in aprile una visita in Turchia del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo. Quanto stabilito oggi dai leader definisce "un quadro chiaro che speriamo permetterà di migliorare i rapporti con la Turchia, ma per noi è importante che Ankara mantenga un atteggiamento positivo, moderato e speriamo che il dialogo sia fruttuoso. Ma rimaniamo calmi, cauti, e siamo in contatto con le autorità turche per organizzare una visita in aprile probabilmente", ha detto. (Beb)