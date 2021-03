Covid: Michel, Breton in contatto con Usa per garantire forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, e la sua task force per la produzione di vaccini "sono in contatto con le autorità Usa per garantire l'approvvigionamento e per assicurare la certezza che possiamo produrre nei prossimi mesi più dosi" dei vaccini contro il coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per poi aggiungere che l'Ue coopera "con gli Usa e altri Paesi nel mondo anche per il Covax". (Beb)