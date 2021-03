Covid: von der Leyen, forte interesse ad espandere produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha un forte interesse ad espandere la produzione di vaccini. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il Consiglio europeo odierno. "Abbiamo un forte interesse ad espandere la produzione di vaccini nell'Ue in modo da essere preparati per il prossimo anno, per le varianti e per quando dovremo rafforzare l'immunità contro il Covid", ha detto. "E' nostro interesse intensificare la cooperazione con le aziende affidabili, quelle che hanno dimostrato che possono aumentare la produzione e rispettare i contratti, e possiamo investire perché pensiamo che in un'era di pandemia sia la strada giusta da percorrere", ha aggiunto. (Beb)