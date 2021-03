Usa: gruppo bipartisan senatori chiede a Biden “massimi sforzi” per fermare nucleare Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 43 senatori statunitensi, guidati da Robert Menendez (democratico del New Jersey), Jim Risch (repubblicano dell’Idaho) e Lindsey Graham (repubblicano della Carolina del Nord) ha inviato una lettera al presidente Joe Biden chiedendogli di usare "tutta la forza della nostra diplomazia e tutti gli strumenti economici” a disposizione degli Usa "per impedire all'Iran di ottenere armi nucleari”. Lo riferisce il portale di approfondimento politico statunitense “Axios”. La lettera delinea le azioni che l'amministrazione Biden può intraprendere nel tentativo di frenare le ambizioni nucleari dell'Iran, raccogliendo un ampio sostegno bipartisan tra i membri della camera alta del Congresso federale. Nella missiva, i senatori ammettono di avere opinioni divergenti sull'accordo per il nucleare iraniano pattuito nel 2015 dall’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama, come pure sulla campagna di “massima pressione” portata avanti dal predecessore di Biden, Donald Trump, che ha avuto come effetto l’uscita dall’accordo nel 2018. Tuttavia, i legislatori concordano sul fatto che l'Iran ha recentemente accelerato la sua attività nucleare e rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti e per la stabilità internazionale attraverso le sue esportazioni di armi. Rivolgendosi all’inquilino della Casa Bianca, i senatori scrivono: "Guardando al futuro, crediamo fermamente che dovresti usare tutta la forza dei nostri strumenti diplomatici ed economici, di concerto con i nostri alleati del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nella regione, per raggiungere un accordo che impedisca all'Iran l'acquisizione di armi nucleari e che limiti in modo significativo la sua attività destabilizzante in tutto il Medio Oriente e il suo programma di missili balistici”. Grande importanza viene data alla concertazione con gli alleati regionali e internazionali. "Riteniamo – conclude la lettera - che sia fondamentale consultare i nostri alleati europei, Israele e i partner per la sicurezza del Golfo a proposito di un percorso in avanti con l'Iran. I recenti accordi di Abramo fanno sperare che i nostri partner e alleati possano lavorare insieme per un'ulteriore cooperazione regionale", conclude la missiva.(Nys)