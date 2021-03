Yemen: inviato speciale Usa Lenderking di nuovo in Medio Oriente per missione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, tornerà in Medio Oriente a partire da oggi, 25 marzo, per effettuare incontri con alti funzionari governativi in coordinamento con l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota ufficiale. I colloqui dell'inviato speciale statunitense Lenderking si concentreranno sugli sforzi internazionali congiunti per promuovere un cessate il fuoco duraturo e un accordo di pace nello Yemen. (segue) (Nys)