Yemen: inviato speciale Usa Lenderking di nuovo in Medio Oriente per missione diplomatica (2)

- Il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, ha ribadito oggi il sostegno statunitense al governo riconosciuto dalla comunità internazionale dello Yemen, nel corso di una telefonata con il primo ministro yemenita Maeen Abdulmalik Saeed. Blinken ha ribadito l’impegno degli Usa a far progredire un “processo di pace inclusivo in Yemen”, come messo in evidenza dagli sforzi dell’inviato speciale Lenderking. Il segretario di Stato ha inoltre accolto con favore il sostegno del governo yemenita a un cessate il fuoco nazionale e a colloqui politici sotto l’egida dell’Onu, come anche il suo continuo impegno con l’inviato speciale dell’Organizzazione, Martin Griffiths. Il capo della diplomazia di Washington ha ribadito il sostegno degli Usa al governo riconosciuto dello Yemen e ha incoraggiato le parti yemenite a lavorare in direzione di una piena attuazione dell’accordo di Riad. Blinken ha successivamente ringraziato Saeed per i suoi sforzi nel ridurre le sofferenze della popolazione, inclusa l’autorizzazione concessa all’arrivo di quattro navi di carburante al porto di Hodeida, sul Mar Rosso, per alleviare la carenza di carburante che il Paese affronta, e fornire l’assistenza necessaria. Il segretario di Stato ha inoltre ribadito la necessità di un cessate il fuoco e di un accordo di pace durevole e inclusivo con i ribelli sciiti Houthi, allo scopo di consentire una piena ripresa economica e affrontare la crisi umanitaria. (Nys)