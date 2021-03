Venezuela: produttori lanciano allarme crisi alimentare nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di beni alimentari del Venezuela sostengono che il Paese è sull’orlo di una crisi alimentare, a causa della carenza di diesel che inficia il funzionamento dei trasporti e le produzioni. Alexis Algarra, direttore dell'Alleanza per la sicurezza alimentare in Venezuela, ha sottolineato che a causa della situazione economica e della crisi nazionale, viene soddisfatto solo il 20 per cento della domanda interna di carburante e si perdono fino a 20 mila tonnellate settimanali di cibo, che non possono essere trasferiti dai centri di produzione ai mercati. "Tutti gli alimenti sono colpiti. Tre milioni di litri al giorno si perdono nel solo settore caseario. La situazione è grave, sono articoli deperibili", spiega il portale "Efecto Cocuyo", precisando che una buona parte del raccolto agricolo è andata persa per mancanza di carburante, poiché il 60 per cento dei mezzi motorizzati è paralizzato. Miguel Moreno, presidente della Federazione contadina del Venezuela, ha evidenziato che nel Paese si sta perdendo il raccolto estivo, composto da alimenti essenziali nella dieta venezuelana come riso e mais. "Se non abbiamo il diesel necessario, perderemo un intero ciclo di semina", ha affermato. I produttori hanno anche sollecitato il governo di Caracas a consentire l'esportazione della produzione animale che non viene venduta a causa della mancanza di potere d'acquisto da parte della popolazione.(Vec)