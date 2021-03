Argentina: approvato uso vaccino Sinopharm su persone con più di 60 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali in Argentina sono state somministrate ad oggi 3.446.433 dosi del vaccino anti Covid-19, ma secondo quanto denunciano le autorità sanitarie, l'attuale stock obbligherebbe a sospendere il calendario di applicazione nei prossimi giorni. Tenendo conto delle persistenti difficoltà nell'approvvigionamento dei vaccini, il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha messo in guardia la cittadinanza dall'arrivo imminente di una seconda ondata della pandemia Covid-19 nel paese invitando la popolazione a mantenere l'osservanza del protocollo di distanziamento sociale. "Per prevenire l'impatto della seconda ondata chiedo a tutti di rispettare i protocolli di prevenzione (...) è essenziale nell'attesa dell'arrivo dei vaccini", ha detto Fernandez. "Abbiamo la capacità di vaccinare 4,5 milioni di persone al mese e abbiamo firmato contratti per l'acquisizione di 65 milioni di dosi ma fino ad ora ne sono arrivate 4 milioni, il 6 per cento di quanto acquisito", ha aggiunto il presidente argentino. (segue) (Abu)