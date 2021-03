Usa: Georgia approva legge restrittiva su diritto di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato della Georgia, governato dal repubblicano Brian Kemp, ha approvato un nuovo disegno di legge che restringe il diritto di voto, a seguito di settimane di dibattiti su come inasprire le leggi in materia. Lo riferiscono i media statunitensi. L’iniziativa fa seguito alle accuse di brogli lanciate dall’ex presidente Usa, Donald Trump, dopo le elezioni del 3 novembre 2020. Alcune regole, soprattutto quelle relative al voto per posta, avrebbero a suo dire favorito la vittoria di Joe Biden in alcuni Stati chiave, Georgia compresa. Il disegno di legge limiterà drasticamente la possibilità voto anticipato necessario per i ballottaggi. Le tre settimane attualmente previste per il voto anticipato si ridurrebbero ad una sola. Il testo prevede anche il divieto di distribuire cibo ed acqua agli elettori in fila ai seggi, oltre alla limitazione delle cassette postali in cui introdurre il voto da spedire e nuovi requisiti per l'identificazione ai seggi. Sono una decina, secondo la stampa Usa, gli Stati repubblicani che potrebbero seguire l'esempio della Georgia.(Nys)