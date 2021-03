Colombia: condannato a 19 anni per corruzione ex presidente Corte Suprema Ricaurte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Corte suprema della Colombia, Francisco Ricaurte, è stato condannato in primo grado a 19 anni per associazione a delinquere, concussione e traffico di influenza nel quadro dell'inchiesta denominata "Mafia togata". Il tribunale di Bogotà, segnala il quotidiano "El Tiempo", ha riconosciuto l'ex alto magistrato colpevole di aver ricevuto 400 milioni di pesos colombiani (oltre 90 mila euro) da parte dell'ex deputato del partito Liberale, Alvaro Ashton Giraldo, in cambio del suo impegno ad affossare indagini sui suoi legami con gruppi paramilitari. Ricaurte è stato ritenuto colpevole anche di aver ricevuto una somma equivalente a circa 60 mila euro per impedire l'arresto dell'ex senatore Musa Besaile Fayad e altri 7 mila euro per ostacolare l'inchiesta per corruzione nei confronti dell'ex governatore della provincia Valle de Cauca, Juan Carlos Abadía. (segue) (Vec)