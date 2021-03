Colombia: condannato a 19 anni per corruzione ex presidente Corte Suprema Ricaurte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla condanna a 19 anni e due mesi di carcere, Ricaurte dovrà pagare una multa di 440 milioni di pesos colombiani (poco più di 100 mila euro). I giudici del tribunale di Bogotà hanno inoltre negato qualsiasi tipo di beneficio come quello degli arresti domiciliari. Ricaurte, è stato arrestato nel 2017 e ha ricevuto la notizia della sentenza nel carcere La Picota di Bogotà. L'ex magistrato ha presieduto la Corte Suprema della Colombia nel 2008, diventando il magistrato più giovane ad accedere alla carica, avendo meno di 50 anni di età. Secondo le indagini della Procura, insieme all'ex giudice Leonidas Bustos, tra il 2013 e il 2016, ha guidato "un'organizzazione criminale per deviare procedimenti penali in cambio di denaro". La difesa ha annunciato che ricorrerà in appello, per cui la causa passerà in esame al Tribunale Superiore di Bogotà. (Vec)