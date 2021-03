Venezuela: Maduro punta a somministrazioni di massa entro luglio con vaccini prodotti da Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, ha affermato di sperare di somministrare in maniera massiccia i vaccini Soberana 02 e Abdala alla popolazione venezuelana per il mese di luglio. "La sperimentazione dei due vaccini cubani, Soberana II e Abdala, in Venezuela inizia ad aprile, con l'idea che a luglio faremo già vaccinazioni di massa con Abdala", ha detto durante un discorso trasmesso dal canale televisivo di Stato. Il vaccino è attualmente nella fase tre della sperimentazione e non vi è ancora alcuna garanzia che sarà certificato. L'Accademia nazionale di medicina del Venezuela ha sottolineato in un bollettino pubblicato lunedì che sia Soberana 02 che Abdala sono candidati all'approvazione e sono "prodotti sperimentali che hanno appena iniziato a essere valutati a Cuba", Il Centro nazionale di Bioetica (Cenabi) ha dichiarato di sostenere la dichiarazione dell'Accademia nazionale di medicina e che l'infrastruttura tecnologica di Cuba è "attualmente obsoleta". (segue) (Vec)