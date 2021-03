Venezuela: Maduro punta a somministrazioni di massa entro luglio con vaccini prodotti da Cuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha il suo piano sull'approvvigionamento di vaccini contro il nuovo coronavirus e non accetterà quei prodotti responsabili di "disastri nel mondo", e non autorizzati dalle autorità scientifiche nazionali. Lo ha Maduro dopo che l'Organizzazione panamericana della salute (Ops) aveva parlato del possibile invio di vaccini AstraZeneca, nell'ambito del programma Covax. "Il Venezuela ha autorizzato un insieme di vaccini che sono quelli che possono entrare", ha detto il presidente nel corso di una diretta su "Venezolana de television". "Solo vaccini approvati e sicuri per il nostro popolo. Nessun vaccino che sta causando disastri nel mondo sarà ben accolto, e non darò nomi", ha sottolineato. Caracas, che ha sin qui dato il visto buono al russo "Sputnik V" e al cinese CoronaVac, è in trattative con l'Ops per pagare le quote arretrate, passaggio necessario per l'arrivo dei vaccini Covax. (segue) (Vec)