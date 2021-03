Venezuela: Maduro punta a somministrazioni di massa entro luglio con vaccini prodotti da Cuba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maduro ha al proposito ribadito la richiesta di sbloccare i soldi della Banca centrale venezuelana (Bcv), congelati a Londra in attesa di una decisione dei tribunali. "Continueremo ad esigere che le risorse che sono state rubate dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, grazie a manovre illegali (del leader oppositore) Juan Guaidò e dei suoi complici. L'assedio imperiale non avrà la meglio contro lo spirito di lotta dei venezuelani", ha detto. In ballo ci sono circa 300 milioni di dollari che la Banca d'Inghilterra trattiene nella sua sede in attesa che la giustizia sciolga un contenzioso internazionale. Si tratta di capire se è legittima la posizione del governo britannico che, riconoscendo Guaidò come legittimo "presidente ad interim" del Venezuela, possa dare a questi il diritto di disporre dei fondi altrimenti non rimpatriabili per le sanzioni disposte dagli Usa. (segue) (Vec)